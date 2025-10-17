Відома українська співачка хоче представляти Україну на «Євробаченні-2026»

Відома українська співачка Оля Полякова подала заявку на участь у Національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2026». Про це повідомило «Суспільне Мовлення», яке є організатором відбору.

Разом із подачею заявки, Полякова звернулася до «Суспільного» з проханням переглянути та змінити одне з ключових правил нацвідбору, яке забороняє участь артистам, що виступали на території Російської Федерації або на окупованих українських територіях після 2014 року.

У своїй заяві співачка зазначила, що востаннє її виступ у Росії відбувся 23 травня 2015 року. Оскільки цей виступ відбувся до посилення позиції щодо «чорних списків» та після значного проміжку часу, Полякова вважає, що це правило має бути переглянуто з урахуванням індивідуальних обставин та чіткої проукраїнської позиції, яку артистка демонструвала протягом останніх років.

Наразі «Суспільне Мовлення» не оприлюднило офіційної відповіді щодо звернення Олі Полякової та можливих змін у правилах. Співачка, відома своїми яскравими шоу та популярними хітами, висловила сподівання, що зможе представити Україну на міжнародній арені.

