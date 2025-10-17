Одесити вимагають пришвидшити процеси деколонізації у місті, які були уповільнені через дії Труханова

Громадська організація "Деколонізація.Україна" звернулися до голови міської військової адміністрації Сергія Лисака та в.о. міського голови Ігоря Коваля з вимогою демонтувати пам'ятник російського поета Олександра Пушкіна в Одесі.

Про це 16 жовтня повідомили в ГО "Деколонізація.Україна".

Йдеться про монумент, розташований на Біржовій площі навпроти будівлі міськради. У громадській організації зазначили, що, на їхню думку, процес деколонізації в місті був уповільнений через дії попереднього міського голови Труханова, тому рішення необхідно відновити відповідно до розпорядження голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Начальник МВА Сергій Лисак, коментуючи ситуацію на брифінгу, сказав, що якщо очільник області ухвалив відповідне рішення, воно є правильним. Водночас він не уточнив, чи плануються конкретні дії щодо демонтажу погруддя.

У 2024 році управлінню капітального будівництва доручили замовити розробку проєктної документації для демонтажу або переміщення низки пам'ятників, що містять російську символіку, серед яких було погруддя Пушкіну. Однак за рік ситуація не змінилася — монумент залишається на місці.

Пам’ятник Пушкіну в Одесі неодноразово обливали червоною фарбою, надягали пакет, зашморг та залишали напис "Геть кацапа", "Груз 200".

Раніше колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов пояснив, чому проти знесення пам'ятників Воронцову та Пушкіну. На його думку, це частина одеської історії та світової культури.