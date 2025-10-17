Топ-10 футбольних мільйонерів: оприлюднено річні доходи зірок спорту

Американське видання Forbes оприлюднило список найбільш високооплачуваних футболістів світу у 2025 році.
Перше місце посів Кріштіану Роналду, нападник «Аль-Насра» та збірної Португалії. Його річний дохід склав $280 млн, із яких $230 млн — зарплата в клубі, ще $50 млн — рекламні контракти та позафутбольна діяльність.
Друге місце - Ліонель Мессі («Інтер Маямі»), який заробив $130 млн — $60 млн у клубі та $70 млн від спонсорів.
Третє — Карім Бензема («Аль-Іттіхад»), із доходом $104 млн (100+4).
До десятки також увійшли:
Кіліан Мбаппе («Реал» Мадрид) — $95 млн (70+25)
Ерлінг Голанд («Манчестер Сіті») — $80 млн (60+20)
Вінісіус Жуніор («Реал» Мадрид) — $60 млн (40+20)
Мохамед Салах («Ліверпуль») — $55 млн (35+20)
Садьйо Мане («Аль-Наср») — $54 млн (50+4)
Джуд Беллінгем («Реал» Мадрид) — $44 млн (29+15)
Ламін Ямаль («Барселона») — $43 млн (33+10)
Автор: Тетяна Андрійко