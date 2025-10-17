Стало відомо, хто очолить Дім моди Giorgio Armani

Італійський Дім моди Giorgio Armani оголосив, що після смерті засновника бренду Джорджо Армані новим генеральним директором компанії стане один з її топменеджерів Джузеппе Марсоччі. Про це повідомляє Bloomberg.

Фото: Giorgio Armani SpA

У заяві компанії вказано, що Марсоччі, який досі був головним комерційним директором Armani, негайно обійме нову посаду.

Зміна керівництва в Armani відбувається у складний час для світових брендів розкоші, коли заможні споживачі обмежили витрати на дорогі модні вироби.

Продажі Armani минулого року впали на 5% до 2,3 мільярда євро на тлі економічної невизначеності та уповільнення попиту з Китаю.

У заповіті Джорджо Армані було вказано, що після його смерті компанія має знайти стратегічного партнера для придбання початкових 15% акцій протягом 18 місяців і збільшивши цю частку майже до 70% впродовж п'яти років. Як альтернатива - компанія може вийти на фондовий ринок, розмістивши там свої акції.

Як повідомляв ForUA, на початку вересня у віці 91 року помер легендарний італійський модельєр Джорджо Армані.