У Харкові затримали 20-річну організаторку каналу постачання жінок до ЄС для сексуальної експлуатації

Оперативники 4-го прикордонного загону спільно з правоохоронцями затримали у Харкові 20-річну організаторку каналу «постачання» жінок до Євросоюзу для подальшої сексуальної експлуатації, інформує ДПСУ.

Зловмисниця вербувала дівчат під приводом «працевлаштування», і тепер їй повідомлено про підозру у торгівлі людьми, за що їй загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оперативники 4-го прикордонного загону взяли участь у спецоперації із затримання 20-річної мешканки Харкова. Вона організувала канал незаконного переправлення жінок до країн Європейського Союзу, де вони мали стати жертвами сексуальної експлуатації.

Як зазначається, харків’янка вербувала жінок, обіцяючи їм при цьому «працевлаштування».

Затриманій зловмисниці повідомлено про підозру у торгівлі людьми (стаття Кримінального кодексу України). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Слідство у цій справі триває.