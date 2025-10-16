Гендиректора Apple Стіва Джобса увічнили у доларовій монеті

У США вшанують пам’ять легендарного співзасновника і гендиректора Apple Стіва Джобса, випустивши у 2026 році спеціальну пам'ятну монету номіналом 1 долар, повідомляє Variety.

Монетний двір США повідомив, що монета номіналом 1 долар із зображенням Джобса буде коштувати 13,25 долара, і зображуватиме керівника технологічної компанії молодим чоловіком, «що сидить перед типовим пейзажем північної Каліфорнії з покритими дубами пагорбами».

Фото: U.S. Mint

На монеті буде викарбуване ім’я Джобса і напис «Створи щось прекрасне» («Make Something Wonderful»), що є відсилкою до однойменної книги, опублікованої у 2023 році, яка містить збірку творів, інтерв'ю та промов Джобса.

Майбутня монета є частиною серії монет номіналом 1 долар під назвою «American Innovation». Запущена у 2018 році, серія монет має на меті стати «символом інновацій» у кожному з 50 штатів, окрузі Колумбія та п'яти територіях США. Дизайн аверсу монет номіналом 1 долар містить зображення профілю Статуї Свободи з написами «In God We Trust» (Ми віримо в Бога) та «$1».

Джобс, який народився в Сан-Франциско і провів більшу частину свого життя в Каліфорнії, помер від раку підшлункової залози у 2011 році у віці 56 років. Двічі обіймаючи посаду генерального директора Apple, він випустив на ринок кілька революційних комп'ютерів, серед яких Apple II — один із перших серійно вироблених персональних комп'ютерів — та Macintosh. За час його керівництва також були представлені iPod, iPhone та iPad.

Крім того, Джобс був співзасновником і генеральним директором Pixar Animation Studios, де створив перший у галузі повністю комп'ютерний анімаційний фільм «Історія іграшок».

На початку цього року губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом номінував Джобса на зображення на монеті штату «American Innovation», заявивши, що інновації та Каліфорнія — «це синоніми, і Стів Джобс уособлює унікальний бренд інновацій, на якому базується Каліфорнія».

