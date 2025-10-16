﻿
Полiтика

Рамштайн-31: Шмигаль озвучив суми, які нададуть партнери

У четвер, 16 жовтня, стала відома сума внесків, яку зробили або задекларували партнери під час 31-го засідання у форматі "Рамштайн", що відбувся напередодні. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. 

За даними Шмигаля, лише в межах ініціативи PURL Україна отримає допомогу на загальну суму щонайменше $422 млн від понад половини країн-членів НАТО. 

Крім того, міністр повідомив, що союзники зробили нові внески на закупівлю зброї з української індустрії – $715 млн.

Так, Норвегія виділила $600 млн на БпЛА, системи РЕБ та вибухівку, Нідерланди – $106 млн на ударні та розвідувальні БпЛА, Канада – $8 млн на дрони-перехоплювачі, а Ісландія – ще $4 млн у межах данської моделі.

Шмигаль зауважив, що на військову допомогу для України союзники надали ще кілька внесків:

Швеція – $8 млрд (на безпекову допомогу Україні у 2026-2027 роках);

  • Чехія – на $72 млн (новий пакет);
  • Канада – $20 млн (на зимове спорядження та компоненти до ракет);
  • Португалія – $12 млн (у британський фонд закупівлі озброєння для України IFU);
  • Фінляндія – готує 13-й пакет військової допомоги.

Міністр подякував своїм колегам з Британії та Німеччини Джону Гілі та Борису Пісторіусу за лідерство, підтримку та розвиток зустрічей у форматі Рамштайн. 

– Щиро вдячний генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, міністру війни США Піту Гегсету та кожній країні-учасниці формату "Рамштайн" за внесок у порятунок життів і наближення стійкого миру, – наголосив Шмигаль. 

Він підмітив, що НАТО отримує нову координаційну роль у роботі Контактної групи, а PURL демонструє свою працездатність, адже вона надає Україні оборонні спроможності, які критично потрібні для захисту міст і утримання фронту. 

– Більше ППО. Більше перехоплювачів. Більше далекобійних систем. Вже понад половина членів НАТО приєдналися до PURL. Це найбільший показник підтримки і єдності партнерів навколо ініціативи. Дякуємо всім союзникам за допомогу. Наш меседж Росії чіткий: нашу єдність не зламати, – резюмував міністр оборони України.

 Автор: Сергій Ваха

