Президент США Дональд Трамп повідомив, що його телефонна розмова з кремлівським лідером Владіміром Путіним розпочалася.

«Я зараз розмовляю з президентом Путіним. Розмова триває, вона буде довгою, і я доповім про її зміст, як і президент Путін, після її завершення», – написав він у соцмережах.

Як повідомлялось, Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні у п’ятницю, 17 жовтня.

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України, фінансованого коштом нових тарифів на імпорт з Китаю, щоб посилити тиск на Москву та прискорити дипломатичне врегулювання конфлікту.

Трамп доручив міністру фінансів обговорити з європейськими союзниками план створення так званого фонду перемоги України, що має підготувати ґрунт для візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Ініціатива спрямована на підтримку Києва на тлі четвертого року повномасштабної війни.

"Раніше я вважав, що Україна не має достатніх козирів для перемоги, але зараз дії Кремля викликають моє зростаюче невдоволення, і ми пропонуємо новий підхід до конфлікту", — зазначив Трамп.