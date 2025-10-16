Трамп планує створити фонд підтримки України за рахунок Китаю

Президент США Дональд Трамп ініціює створення фонду підтримки України, фінансованого коштом нових тарифів на імпорт з Китаю, щоб посилити тиск на Москву та прискорити дипломатичне врегулювання конфлікту.

Трамп доручив міністру фінансів обговорити з європейськими союзниками план створення так званого фону перемоги України, що має підготувати ґрунт для візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Ініціатива спрямована на підтримку Києва на тлі четвертого року повномасштабної війни, повідомляє The Telegraph.

"Раніше я вважав, що Україна не має достатніх козирів для перемоги, але зараз дії Кремля викликають моє зростаюче невдоволення, і ми пропонуємо новий підхід до конфлікту", — зазначає Трамп.

Підтримка України стає ключовим елементом американської стратегії тиску на Москву, включно з можливим постачанням далекобійних ракет Tomahawk та фінансовим забезпеченням оборони країни.

За новою стратегією, США планують ввести мито в розмірі 500% на імпорт з Китаю, а виручені кошти спрямувати на озброєння української армії. "Цей крок покликаний обмежити підтримку Китаю російській військовій машині і змусити президента Путіна сісти за стіл переговорів із Трампом і Зеленським", — пояснюють у Білому домі.

Хоча НАТО офіційно назвав Пекін “ключовим пособником” війни Росії, багато європейських країн, включно з Великою Британією, не розглядають Китай як прямого противника. Введення подібних тарифів потребуватиме згоди та участі союзників США, що стане вирішальною умовою успішної реалізації плану.

