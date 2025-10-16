На закритій зустрічі з депутатами Зеленський заявив, що очікує реального перемир’я, - Politico

Незважаючи на потужні авіаудари Росії по енергетичній системі країни, переконання, що кінець, нарешті, може бути в полі зору, повільно поширюється в Києві. У столиці сподіваються, що до весни або літа ватажок рашистів Владімір Путін буде серйозно ставитися до переговорів, з розмовами про припинення війни десь наступного року, мовиться в статті Politico.

На недавньому закритому парламентському засіданні з законодавцями з його партії «Слуга народу» президент України Володимир Зеленський, за словами присутіх, стверджував, що нинішній наступ Росії на сході країни, цілком може бути її останнім великим сухопутним наступом у конфлікті. Звичайно, країні все одно доведеться витримати чергову сувору зиму, але Зеленський сказав їм, що він очікує реальної можливости перемир'я, хоча, зазначив він, це буде нелегко.

Щоб це сталося, Росія повинна постраждати від більшого економічного та військового тиску, тоді Путін зрозуміє, що єдиний логічний результат - це переговори, і що продовження конфлікту не призведе до інших переваг для нього... На щастя, нещодавно успішно уклавши угоду про припинення вогню в Газі, Трамп, схоже, сповнений рішучости зупинити війну в Україні та додати ще одне досягнення до колекції, щоб демонструвати суддям Нобелівської премії миру.

Високопоставлена українська делегація, включаючи потужного керівника апарату Зеленського Андрія Єрмака та прем'єр-міністра Юлію Свириденко, цього тижня обговорювала з американськими колегами у Вашингтоні: як використати Путіна, щоб зупинити його війну, і як допомогти Україні пережити авіаудари Росії цієї зими.

І оскільки Зеленський має намір бути в Білому домі в п'ятницю для ще однієї особистої зустрічі з Трампом, цього разу вони відчувають, що хвиля може обернутися на їхню користь.

У своєму годинному зверненні в Кнесеті в понеділок президент США чітко дав зрозуміти, що має намір зосередити свої зусилля на припиненні війни між Україною та Росією: «Було б чудово, якби ми могли укласти мирну угоду з [Іраном] ... По-перше, ми повинні зробити Росію», – сказав він ізраїльським законодавцям. Для людини, яка колись звинувачувала Зеленського в конфлікті, здається, що це тепер війна Путіна. Минулого місяця Трамп фактично назвав Росію «агресором».

«Ми працюємо так, щоб день миру настав і для України. Російська агресія залишається останнім глобальним джерелом дестабілізації, і якщо для Близького Сходу досягнуто припинення вогню і миру, лідерство і рішучість глобальних акторів, безумовно, можуть працювати і для нас", - написав Зеленський.

Але обережна довіра України передувала промові Трампа в Кнесеті.

Повільно, але впевнено Трамп і Зеленський вирівнялися - більше, ніж будь-хто міг передбачити ще в лютому після їхньої бурхливої бійки в Овальному кабінеті, яка широко розглядалася як засідка. «Ви не в хорошому становищі. У вас зараз немає карт», – сказав Трамп тоді Зеленському.

Також у серпні, коли Трамп привітав Путіна зі злітної смуги військово-повітряної бази часів холодної війни за межами Анкориджа, штат Аляска, на саміті, на якому українські та європейські лідери були на краю своїх місць. Вони разом з рештою світу спостерігали, як Трамп аплодував російському правителю, мали жваву, але явно дружню розмову на червоній доріжці, і запросили усміхненого Путіна в офіційний автомобіль президента США, щоб розділити поїздку на місце проведення саміту.

Звичайно, Путіну було про що посміхатися: йому вдалося забезпечити собі зустріч на саміті, незважаючи на те, що він був розшукуваною людиною за військові злочини, і його зустріли на території США як друга, а не лідера держави-ізгоя, яка вторглася в суверенну європейську націю, і все це без згоди на будь-які серйозні поступки чи припинення вогню заздалегідь. Він також залишив Анкоридж, не взявши на себе зобов'язання щодо перемир'я, незважаючи на те, що Трамп заявив, що його російський колега прагне врятувати тисячі життів під час спільної прес-конференції.

З тих пір Путін не продемонстрував жодної турботи про людське життя, і постійні удари по цивільних об'єктах в Україні значною мірою сприяли тому, де зараз знаходиться Трамп, пояснив один республіканський інсайдер зовнішньої політики, спілкуючись з POLITICO на умовах анонімності, щоб вільно говорити. "Трампу потрібен був час, щоб зрозуміти, хто такий Путін насправді.

Крім того, висвітлення в ЗМІ, яке називає саміт на Алясці «тріумфом Путіна», розлютило Трампа, сказав інсайдер. Російський президент, який, схоже, переконаний, що йому просто потрібно перечекати Захід, переграв свою руку, нічого не давши Трампу в Анкориджі - або з тих пір, з цього приводу.

Тим часом європейські лідери, які люблять Трампа, продовжують свої зусилля, щоб виправити шкоду, завдану Овальному кабінету. Республіканський інсайдер перераховує прем'єр-міністра Великобританії Кіра Стармера, президента Фінляндії Олександра Стабба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте як ключових гравців, а також радника з національної безпеки Стармера Джонатана Пауелла. Він також сказав, що виграшною картою в лобізмі є те, що британський король Чарльз «говорить Трампу, що Україна велика, і це дійсно змінило погляд Трампа на Україну».

Але інсайдер також приписує Зеленському те, що він наполегливо працював над своїми відносинами з Трампом і був обережним зі своєю мовою. "Ви повинні розуміти, що з початку війни Зеленський і Єрмак звикли, що до них ставляться як до рок-зірок, як до світових знаменитостей, а потім Трамп входить і каже: "Тут є місце лише для однієї діви - мене". Ось чому у нас був вибух в Овальному кабінеті", - сказав він.

І доказ цього з'явився у вигляді все більш дружніх зустрічей з Трампом, найбільш сердечні з яких відбулися в кулуарах Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй минулого місяця, коли Трамп похвалив українського лідера як «хоробру людину».

"Ми дуже поважаємо боротьбу, яку веде Україна", - сказав він. "Насправді, це досить дивовижно".

У своєму годинному зверненні в Кнесеті в понеділок президент США чітко дав зрозуміти, що має намір зосередити свої зусилля на припиненні війни між Україною та Росією.

Саме після цієї зустрічі Трамп здивував навіть самого Зеленського коментарем, що Україна може повернути всю територію, яку вона втратила для Росії. Це також здивувало деяких помічників Трампа - зрештою, США чітко дали зрозуміти, що Україні доведеться відмовитися від землі в обмін на мир лише в попередньому місяці.

Були й інші фактори, що формують зміну Трампа, і, за словами іншого радника республіканців із зовнішньої політики, який попросив залишитися анонімним, щоб вільно обговорювати чутливі питання, серед них Китай, який приймає Путіна та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина минулого місяця. "Будь ласка, поважайте мене з найтеплішим ставленням до Владіміра Путіна і Кім Чен Ина, коли ви змовляєтеся проти Сполучених Штатів Америки", - сказав Трамп.

"Найкращий спосіб повернутися до Путіна - це похвалити Зеленського - так це бачить Трамп", - сказав радник. І, йдучи ще далі, - нарощувати підтримку України в США.

З цією метою Вашингтон нещодавно збільшив обмін розвідданими з українськими силами, щоб допомогти в дальньому нападі на енергетичні цілі глибоко всередині Росії, принісши наслідки війни додому для звичайних громадян. Тим часом розмови про постачання Україні ракет Tomahawk Cruise покликані налякати Кремль, хоча ризик ескалації, ймовірно, утримає Трампа від безоглядних кроків.

Загалом, карти, безумовно, почали пурхати в руки Зеленського. Українські чиновники та їхні прихильники в США сподіваються, що вони продовжать це робити, хоча вони визнають, що з Трампом нічого не можна сприймати як належне. Як він відповість, якщо Путін залишиться неслухняним, які ознаки того, що він це зробить?

Тим не менш, незважаючи на всю його непередбачуваність, вони щасливіші з цим Трампом, ніж у лютому.