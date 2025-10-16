Зрадник готував теракт проти українських військових на Харківщині

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією зірвала спробу теракту проти українських військових на півдні Харківщини. У місті Лозова затримано російського агента, який планував підірвати автомобіль Сил оборони за допомогою саморобного вибухового пристрою.

За даними слідства, 53-річний місцевий мешканець потрапив у поле зору спецслужб РФ через Telegram-канали з “легкими заробітками”. Отримавши завдання від куратора, він відстежив службове авто ЗСУ, виготовив вибухівку, начинену металевими гайками, і намагався закласти її під транспорт.

СБУ затримала зловмисника під час спроби підриву. Під час обшуку в нього виявили готовий СВП, замаскований під вогнегасник, деталі до вибухівки та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Агенту повідомлено про підозру у готуванні теракту. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, агент ФСБ допомогав окупантам бомбити Одесу.