﻿
Надзвичайні події

Зрадник готував теракт проти українських військових на Харківщині

Зрадник готував теракт проти українських військових на Харківщині

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією зірвала спробу теракту проти українських військових на півдні Харківщини. У місті Лозова затримано російського агента, який планував підірвати автомобіль Сил оборони за допомогою саморобного вибухового пристрою.

За даними слідства, 53-річний місцевий мешканець потрапив у поле зору спецслужб РФ через Telegram-канали з “легкими заробітками”. Отримавши завдання від куратора, він відстежив службове авто ЗСУ, виготовив вибухівку, начинену металевими гайками, і намагався закласти її під транспорт.

СБУ затримала зловмисника під час спроби підриву. Під час обшуку в нього виявили готовий СВП, замаскований під вогнегасник, деталі до вибухівки та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Агенту повідомлено про підозру у готуванні теракту. Йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, агент ФСБ допомогав окупантам бомбити Одесу.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

СБУтерактХарківщиназрадниквійна в УкраїніНацполіціяагент ФСБ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Китайські науковці створили платформу для перекладу тексту жестовою мовою
Технології 16.10.2025 00:02:34
Китайські науковці створили платформу для перекладу тексту жестовою мовою
Читати
У Фінляндії підготували бомбосховища для всіх мешканців країни
Свiт 15.10.2025 23:56:10
У Фінляндії підготували бомбосховища для всіх мешканців країни
Читати
В Італії суд скасував рішення про екстрадицію українця у справі «Північних потоків»
Свiт 15.10.2025 23:37:36
В Італії суд скасував рішення про екстрадицію українця у справі «Північних потоків»
Читати

Популярнi статтi