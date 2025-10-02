Податкова візьметься за кишені: ДПС запроваджує автоматичне списання боргів з рахунків

Державна податкова служба (ДПС) України планує запровадити систему автоматичного стягнення податкових боргів, що дозволить списувати кошти безпосередньо з рахунків боржників.

Про це повідомила сама ДПС. Впровадження цієї системи має на меті значно підвищити ефективність роботи з податковим боргом та прискорити його погашення.

Що відомо про нововведення:

Тестування ПЗ. Наразі ДПС тестує нове програмне забезпечення, яке забезпечить тісну взаємодію між податковою службою, Казначейством та платіжними сервісами.

Автоматичне списання. Головна функція системи — можливість автоматично списувати кошти з рахунків боржників в електронній формі на погашення податкової заборгованості.

Сплата податків та перевірка майна через «Дію»

Паралельно з автоматичним стягненням боргів, ДПС працює над спрощенням процесу сплати податків для громадян та бізнесу.

Ключові плани:

Сплата через «Дію». Планується запровадити можливість сплати податків безпосередньо через мобільний застосунок «Дія» .

Послуга для майнових податків. У «Дії» також має з'явитися нова комплексна послуга для платників майнових податків (на нерухомість, землю, транспорт). Вона включатиме: перевірку наявності об'єктів оподаткування (нерухомості, землі та авто); звірку даних; інформацію про нарахування та борги; можливість оплати податків прямо у застосунку.



Очікується, що ці зміни значно спростять взаємодію громадян з податковою системою, забезпечуючи зручність сплати та одночасно підвищуючи дисципліну погашення заборгованості.