Перед зустріччю з Зеленським Трамп зробив гучну заяву

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має намір перейти в наступ і він невдовзі обговорить це з президентом Володимиром Зеленським. Про це глава Білого дому сказав під час пресконференції у Вашингтоні.

За словами Трампа, зустріч із Зеленським відбудеться 17 жовтня під час візиту українського лідера до США. «Ми будемо говорити [із президентом Зеленським]... Вони [українці] хочуть піти в наступ. Я ухвалю рішення з цього питання, але вони б хотіли наступати», — заявив Трамп.

Крім того, американський президент звернувся до кремлівського диктатора Путіна із закликом «припинити вбивати українців та росіян». Трамп також навів дані, що, за його словами, росія втратила близько 1,5 мільйона людей від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляло раніше ForUa, Пентагоном уже підготовані плани продажу або передачі "Томагавків", якщо Трамп віддасть наказ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

ТрампЗеленськийвійна в Українізустріч Зеленського з Трампомнаступ України
