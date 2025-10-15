У Польщі жінка перенесла непотрібну операцію на аорті через помилку в медичній документації

У Польщі лікарі провели непотрібну операцію жінці через переплутану документацію, повідомляє Medonet.

У вересні минулого року 42-річна Ева Пасік, мати трьох дітей, звернулася до спеціалізованої лікарні в Радомі зі скаргами на сильний біль у животі. Після проведення обстежень, включно з комп’ютерною томографією, лікарі поставили їй діагноз “розшаровуюча аневризма аорти”, яка нібито становила загрозу для життя, та призначили термінову операцію у Варшаві.

Після успішного хірургічного втручання з’ясувалося, що операція була непотрібною: медична документація та результати обстежень Еви переплутали з даними іншої пацієнтки.

Через рік після операції жінка досі страждає від її наслідків. Вона втратила працездатність. Найсерйознішим ускладненням є розходження грудини, що потребує повторного хірургічного втручання.

Офіс уповноваженого з прав пацієнтів виявив низку помилок у медичній документації. Анамнез Еви містив дані про помилково вказані захворювання, зокрема шрам від грижі та мерехтіння передсердь, що свідчить про переплутану документацію. Пацієнтку не поінформували про діагноз і відразу відправили на операцію, замість того щоб провести повторне та точніше обстеження.

Сім’я Єви подала позов проти лікарні в Радомі, вимагаючи понад 2 млн злотих як компенсацію за завдану шкоду. Прокуратура розпочала розслідування, щоб встановити, як саме сталася підміна результатів обстежень і хто за це відповідає. Судово-медичні експерти перевіряють дії лікарів у лікарнях Варшави та Радома.