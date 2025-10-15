У Фінляндії підготували бомбосховища для всіх мешканців країни

Влада Фінляндії підготувала місця у бомбосховищах майже для всіх жителів країни. Так, у 50,5 тис. укриттів, котрі безперервно будувалися після війни з Радянським Союзом у 1939-1940 роках, можуть одночасно розміститися 4,8 млн з 5,5 млн жителів Фінляндії, пише Bild.

У кожній будівлі площею понад 1,2 тис. квадратних метрів за законом має бути захищений підвал. Найбільший бункер знаходиться у столиці країни – Гельсінкі. Він розташований на глибині 20 метрів та вміщує 6 тис. осіб. У ньому люди можуть вижити навіть за ядерного удару, зауважив репортеру Bild інструктор із цивільного захисту Томі Раскі.

Водночас у бункері немає складу із запасами консервів. До цього фінська влада розіслала громадянам список необхідних речей на випадок НП. До нього входять запас їжі на 72 години, ліхтарики, батарейки, туристичний килимок, власний спальний мішок, а також ліки, засоби гігієни, таблетки йоду та, по можливості, книги, папір та ручка. Передбачається, що все це громадяни повинні принести до укриття.

Тим часом парламент Фінляндії у листопаді вперше організує для депутатів навчання з роботи у спеціалізованому укритті. Вони пройдуть у межаз підготовки до можливої ​​війни, яка активізувалася на тлі російського вторгнення до України. Ще у 2023 році Фінляндія, яка вступила до НАТО через наростання військової загрози з боку Росії, провела масштабну інвентаризацію своїх бомбосховищ. Стан більшості їх оцінювалося як задовільний.

Нещодавно у Німеччині Асоціація міст і муніципалітетів закликала ухвалити федеральний проєкт ремонту бункерів вартістю мільярди доларів для захисту населення від можливої ​​війни.

Зауважимо, у НАТО попередили, що занадто велика бюрократична тяганина заважає переміщенню військ у Європі, проблема, яка може спричинити серйозні затримки, якщо розпочнеться війна з Росією.