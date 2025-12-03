Фінський президент Александр Стубб заявив, що умови для справедливого миру в Україні навряд чи будуть виконані, пише Politico.

Наступні кілька днів або тижнів покажуть, чи виправдаються зусилля країн‑партнерів України у врегулюванні конфлікту.

“Реальність у тому, що мир може бути добрим, поганим або компромісним. І реальність також у тому, що ми, фіни, маємо підготуватися до моменту, коли настане мир, і що всі умови справедливого миру, про які ми так багато говорили останні чотири роки, ймовірно, не справдяться”, — сказав Стубб.

Він додав, що “сьогодні ми ближче до миру, ніж учора”, і що найближчі дні та тижні покажуть, чи дадуть переговори якийсь результат.

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила на засіданні міністрів закордонних справ НАТО, що Європа незабаром буде проінформована про останні мирні переговори між представниками США та Росії, але “очевидно, що вчора ввечері в Москві не вдалося досягти широкого консенсусу”.

Крім того, Валтонен назвала заяву Владіміра Путіна про готовність Москви хоч зараз воювати з Європою спробою налякати європейців. За її словами, до цього не треба ставитись надто серйозно.