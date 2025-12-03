Програма PURL: Нова Зеландія та Австралія візьмуть участь у закупівлі американської зброї для України

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що понад 20 держав-членів Альянсу вже долучилися до фінансування закупівлі американського озброєння для України в межах програми PURL.

Про це він повідомив після зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі, передає Euronews.

За словами Рютте, лише протягом цього тижня (1–7 грудня) п’ять країн оголосили про нові внески. Канада виділила 171 мільйон євро, Нідерланди — 214 мільйонів, а Норвегія, Польща та Німеччина разом надали 429 мільйонів євро. Загалом, очікується, що до кінця року ініціатива збере приблизно 5 мільярдів доларів.

Участь у програмі також пообіцяли Австралія та Нова Зеландія, попри те, що обидві країни не входять до складу НАТО.

Втім, як зазначає Euronews, у найближчі два роки Україні знадобиться щонайменше 83 млрд євро на оборонні потреби. Рютте прогнозує, що до завершення 2026 року щомісячні зобов’язання за програмою PURL можуть зрости до 1 мільярда доларів.