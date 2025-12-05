Лідери ЄС застерегли Зеленського щодо поступок Росії

Європейські лідери вимагають від президента Володимира Зеленського не поступатись вимогам Росії без надійних гарантій безпеки з боку США.

Це повідомлення було передано під час телефонної розмови в понеділок між Зеленським і європейськими лідерами, включаючи президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн. Європейські лідери наполягали на першочерговій ролі США в гарантіях безпеки, запропонованих Україні в будь-якій угоді, повідомляє The Wall Street Journal.



У Києві та інших європейських столицях зростає занепокоєння тим, що Вашингтон не уточнив, що він буде робити, якщо Росія порушить потенційну мирну угоду і знову нападе на Україну.



Ці попередження, зроблені в останні дні, є ще одним прикладом спроб європейських лідерів втрутитися в мирні переговори, які США проводять, звертаючись безпосередньо до Кремля і Києва, в основному без участі Європи.

Під час телефонної розмови в понеділок Макрон сказав, що Вашингтону потрібно передати чітке повідомлення: США повинні чітко пояснити, як вони захищатимуть Україну, перш ніж Київ погодиться на остаточні умови угоди.



Мерц попередив Зеленського, що він має бути дуже обережним найближчими днями, зазначивши, що американці грають у ігри з Україною та європейцями.



Наступного дня після розмови Зеленський повторив ці застереження: "Важливо, щоб усе було чесно та прозоро. Щоб за спиною України не велися ігри".



Під час останніх телефонних розмов з американськими чиновниками європейські чиновники зазначили, що вони можуть запропонувати Україні чіткі зобов'язання щодо безпеки лише після того, як дізнаються, яку роль США відіграватимуть у підтримці цих планів.



Це питання переслідувало зусилля з узгодження позицій Заходу щодо мирних переговорів протягом усього року, в тому числі під час зустрічі в Овальному кабінеті в лютому, коли наполягання Зеленського на американських гарантіях безпеки викликало гнів президента Трампа.

Фото: ОП.