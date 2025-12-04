Туреччина попереджає Київ і Москву: війна не має поширюватися на акваторію Чорного моря

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало представників дипломатичних місій України та Росії через останні інциденти із нападами на судна в акваторії Чорного моря. Про це повідомив турецький телеканал A Haber.

Як зазначається в повідомленні, Анкара наголосила обом сторонам, що не хоче поширення конфлікту на акваторію Чорного моря та не приймає будь-яких ризиків для цивільного судноплавства.

Голова комітету із закордонних справ парламенту Туреччини Фуат Октай заявив, що удари по суднах у міжнародних водах становлять серйозну небезпеку для всіх прибережних країн.

«Поширення конфлікту на виключну економічну зону Туреччини є абсолютно неприйнятним. Такі атаки надзвичайно небезпечні для морського транспорту, а також для безпеки життя і майна. Ми ведемо необхідні переговори зі сторонами. Чорне море має залишатися зоною миру», — наголосив Октай.

Він також підкреслив, що Туреччина продовжує дипломатичні зусилля для досягнення прийнятного для Києва та Москви перемир’я.

29 листопада, за повідомленням низки ЗМІ, морські дрони СБУ Sea Baby нібито вразили два підсанкційні російські танкери — Kairos і Virat, які входили до так званого «тіньового флоту» РФ. Це була спільна операція СБУ та ВМС України.

Анкара тоді висловила занепокоєння тим, що атака сталася у виключній економічній зоні Туреччини.

Пізніше, 2 грудня, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна Росії проти України вже створює загрозу безпеці торговельного судноплавства в регіоні, зокрема через удари по російських цивільних суднах.