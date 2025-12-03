НАТО готує «план Б» через сумніви у результативності мирних переговорів з РФ

Європейські союзники по НАТО вітають дипломатичні зусилля США, спрямовані на завершення війни росії проти України, проте висловлюють значний сумнів у їхній результативності через непохитність позиції Москви. Про це Радіо Свобода на умовах анонімності повідомили вісім дипломатів із держав-членів Альянсу.

Посадовці зазначають, що наразі не спостерігається готовності російського президента Володимира Путіна відігравати конструктивну роль у переговорах. Навпаки, він «посилив бомбардування України по цивільних об’єктах».

Нинішній момент у дипломатії вважається критичним. Ситуація має стати більш зрозумілою після повернення спецпосланця США Стіва Віткоффа з Москви, де 2 грудня він зустрічається з Путіним. Імовірно, російському президентові буде презентовано оновлений мирний план, який, за словами дипломатів, «до невпізнання» відрізняється від початкових 28 пунктів.

Найскладнішими аспектами потенційної угоди залишаються територіальні питання та гарантії безпеки для України. Дипломати наголошують, що для досягнення справедливого та сталого миру будь-яка домовленість має бути узгоджена, перш за все, з українською стороною.

Інший посадовець НАТО припустив, що Путін цілком може «не зрушити ні на крок», оскільки єдиний результат переговорів, який росіяни, здається, готові прийняти – це «повна капітуляція України».

У випадку провалу дипломатичних зусиль європейські партнери України мають намір перейти до «плану Б». Цей план передбачає збільшення підтримки України, надання більшої кількості зброї для України на полі бою, посилення економічної підтримки та розширення санкцій проти росії.

Незалежно від результату війни, більшість союзників надалі розглядатимуть росію як загрозу в довгостроковій перспективі.