Війна

РФ вбила 12-річного хлопчика на Дніпропетровщині

Загинула дитина і троє цивільних отримали травми й поранення внаслідок ворожих атак по Дніпропетровській області.

"Два райони області були атаковані ворогом. На Синельниківщині російські війська поцілили БпЛА по Васильківській громаді. Загинув 12-річний хлопчик. Щирі співчуття родині. Постраждали жінка 37 років та 39-річний чоловік. Вони отримали необхідну медичну допомогу. Виникла пожежа. Зруйнований приватний будинок, ще один пошкоджений", - повідомив в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Ворог атакував FPV-дронами та обстріляв з артилерії та РСЗВ "Град" Нікопольський район. Мінно-вибухової травми зазнав 70-річний місцевий мешканець. Понівечені дві приватні оселі, пʼять багатоквартирних будинків, потрощена автівка.

Фото: ДСНС.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаобстрілДніпропетровська областьокупанти
