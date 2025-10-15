﻿
Надзвичайні події

На Тернопільщині поліція затримала групу військових, які катували та вимагали майно у поранених на реабілітації

На Тернопільщині поліція затримала групу військових, які катували та вимагали майно у поранених на реабілітації

Поліція Тернопільщині затримала групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували та вимагали гроші й цінні речі. У поліції наголосили, що «найбільший цинізм» полягав у тому, що зловмисники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Сімом фігурантам уже оголошено підозри. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводили оперативники карного розшуку та слідчі Нацполіції Тернопільської області. Робота велася за сприяння керівництва Міністерства оборони, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку та під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Згідно з повідомленням поліції, військовослужбовці на території Тернопільської області вчиняли низку насильницьких та майнових злочинів:

  • незаконно позбавляли волі людей;
  • застосовували до потерпілих фізичне насильство;
  • катували їх;
  • вимагали гроші та відбирали майно.

Схема дій зловмисників передбачала вивезення жертв за межі міста, де їх били і вимагали гроші або цінне майно.

Окремо в поліції підкреслили моральний аспект злочинів. Як виявилося, нападники цілеспрямовано знущалися з людей, які були важко поранені на війні та приїхали до регіону на реабілітацію. Це було названо «найбільшим цинізмом».

Наразі сімом фігурантам у справі вже оголошені підозри. Слідчі дії тривають.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

катуванняТернопільщинакримінальні новинизатримання преступниківфізичне насильство
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У ФРН удесятеро зросла кількість шукачів притулку з України після дозволу на виїзд 18-22-річних
Свiт 15.10.2025 16:55:59
У ФРН удесятеро зросла кількість шукачів притулку з України після дозволу на виїзд 18-22-річних
Читати
Швеція хоче надати Україні літаки-розвідники, які могли б керувати вже наявними винищувачами F-16, - Йонсон
Свiт 15.10.2025 16:40:51
Швеція хоче надати Україні літаки-розвідники, які могли б керувати вже наявними винищувачами F-16, - Йонсон
Читати
Велика Британія ввела санкції проти "Роснєфті", "Лукойла" та кораблів тіньового флоту
Свiт 15.10.2025 16:28:01
Велика Британія ввела санкції проти "Роснєфті", "Лукойла" та кораблів тіньового флоту
Читати

Популярнi статтi