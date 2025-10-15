На Тернопільщині поліція затримала групу військових, які катували та вимагали майно у поранених на реабілітації

Поліція Тернопільщині затримала групу військовослужбовців, які незаконно позбавляли волі людей, застосовували до них фізичне насильство, катували та вимагали гроші й цінні речі. У поліції наголосили, що «найбільший цинізм» полягав у тому, що зловмисники знущалися з людей, які були важко поранені на війні та перебували на реабілітації. Сімом фігурантам уже оголошено підозри. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Заходи із викриття та припинення незаконної діяльності проводили оперативники карного розшуку та слідчі Нацполіції Тернопільської області. Робота велася за сприяння керівництва Міністерства оборони, Тернопільського зонального відділу Військової служби правопорядку та під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Згідно з повідомленням поліції, військовослужбовці на території Тернопільської області вчиняли низку насильницьких та майнових злочинів:

незаконно позбавляли волі людей;

застосовували до потерпілих фізичне насильство;

катували їх;

вимагали гроші та відбирали майно.

Схема дій зловмисників передбачала вивезення жертв за межі міста, де їх били і вимагали гроші або цінне майно.

Окремо в поліції підкреслили моральний аспект злочинів. Як виявилося, нападники цілеспрямовано знущалися з людей, які були важко поранені на війні та приїхали до регіону на реабілітацію. Це було названо «найбільшим цинізмом».

Наразі сімом фігурантам у справі вже оголошені підозри. Слідчі дії тривають.