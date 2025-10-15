﻿
Суспiльство

Мовна омбудсменка пропонує виключити російську з переліку мов, що потребують особливого захисту

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська закликала депутатів Верховної Ради ухвалити урядовий законопроєкт щодо Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, який передбачає виключення російської з переліку мов, що потребують підтримки та особливого захисту.

Про це вона повідомила у соціальних мережах.

Йдеться про законопроєкт №14120, якими уряд пропонує узгодити назву та положення закону про ратифікацію Хартії, який розробило у 2024 році Міністерство закордонних справ.

Документом пропонується оновити перелік мов, до яких застосовується відповідний режим підтримки та особливого захисту, передбачений Європейською хартією регіональних або міноритарних мов.

«Простими словами — вилучити з переліку російську, яка не потребує захисту, та позбавити кремлівську пропаганду інструменту маніпуляцій», — зазначила Уповноважена.

Олена Івановська нагадала, що некоректний офіційний переклад Хартії призвів до підміни об'єкта і цілі Хартії як міжнародного договору, спричинив безпідставні звинувачення щодо неналежного виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, створив умови для політичного маніпулювання, спрямованого на підрив статусу української мови як державної.

«Конституційний Суд України ще у 2021 році зобов’язав органи влади виправити цю помилку. Час діяти — задля справедливости, задля поваги до тих мов національних спільнот і корінних народів, які справді потребують підтримки. Це питання не лише правове, а й безпекове», — наголосила Уповноважена.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив Олену Івановську на посаду уповноваженої із захисту державної мови 15 липня. Вона є докторкою філологічних наук, а також професоркою і викладачкою в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

 Автор: Богдан Моримух

