Новий союзник у збройній коаліції: Фінляндія приєдналася до ініціативи PURL

Фінляндія долучається до спільної ініціативи щодо закупівлі зброї для України – PURL. Про це оголосив міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен.

Хоча міністр Гяккянен не назвав конкретної суми, яку Фінляндія виділить у рамках PURL, він наголосив на критичній важливості далекобійної зброї для України та її очевидному впливі на ведення війни.

"Далекобійна зброя є критично важливою для України та матиме очевидний вплив на ведення війни", – зазначив Гяккянен.

Цей крок Фінляндії відбувається на тлі того, як союзники по НАТО активізують зусилля для підтримки України. Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявляв, що країни-союзники вже зобов'язалися виділити загалом €2 мільярда на закупівлю озброєння для України.

Приєднання Фінляндії до ініціативи PURL підкреслює її зростаючу роль у підтримці оборони України, особливо після вступу країни до НАТО.

Нагадаймо раніше стало відомо про ініціативу НАТО PURL: Метью Вітакер анонсував нові угоди про постачання зброї Україні.