ТОП-7 дефіцитних спеціальностей: МОН назвало, яких вчителів катастрофічно бракує в Україні

Міністерство освіти і науки України (МОН) оприлюднило дані, які свідчать про критичний дефіцит педагогічних кадрів у школах протягом 2024-2025 навчального року. Актуальна інформація, надана на запит журналістів, підтверджує тенденцію, що спостерігалася і торік: найбільше бракує вчителів, які викладають ключові предмети для інтеграції країни у глобальний світ та розвитку технологій.

Згідно з наданими МОН даними, найбільше вакансій у системі освіти зафіксовано за такими предметами (кількість вільних робочих місць):

Місце Предмет Кількість вакансій 1 Англійська мова 267,94 2 Інформатика 149,08 3 Математика 130,96 4 Українська мова й література 111,96 5 Фізична культура 99,53 6 Історія 72,96 7 Фізика 68,96

Ситуація з дефіцитом вчителів української мови та літератури (111,96 вакансій) також викликає занепокоєння, зважаючи на її важливість для національної ідентичності. Крім того, значний брак кадрів відчувається і в таких важливих для всебічного розвитку учнів предметах, як фізична культура, історія та фізика.

Ця криза кадрів може поглибитися найближчими роками. Нагадаємо, дослідження свідчать, що понад 40% вчителів планують залишити професію до 2030 року. Основною причиною такого масового відтоку називають зневагу до розумової праці, що є загальною тенденцією для багатьох інтелектуальних сфер, включаючи медицину та науку.

