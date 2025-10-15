﻿
ТОП-7 дефіцитних спеціальностей: МОН назвало, яких вчителів катастрофічно бракує в Україні

Міністерство освіти і науки України (МОН) оприлюднило дані, які свідчать про критичний дефіцит педагогічних кадрів у школах протягом 2024-2025 навчального року. Актуальна інформація, надана на запит журналістів, підтверджує тенденцію, що спостерігалася і торік: найбільше бракує вчителів, які викладають ключові предмети для інтеграції країни у глобальний світ та розвитку технологій.

Згідно з наданими МОН даними, найбільше вакансій у системі освіти зафіксовано за такими предметами (кількість вільних робочих місць):

Місце Предмет Кількість вакансій
1 Англійська мова 267,94
2 Інформатика 149,08
3 Математика 130,96
4 Українська мова й література 111,96
5 Фізична культура 99,53
6 Історія 72,96
7 Фізика 68,96
 
Англійська мова, інформатика та математика вже другий рік поспіль очолюють антирейтинг дефіцитних спеціальностей. Як повідомляв торік міністр освіти та науки Оксен Лісовий, нестача педагогів спостерігається по всій країні.

Ситуація з дефіцитом вчителів української мови та літератури (111,96 вакансій) також викликає занепокоєння, зважаючи на її важливість для національної ідентичності. Крім того, значний брак кадрів відчувається і в таких важливих для всебічного розвитку учнів предметах, як фізична культура, історія та фізика.

Ця криза кадрів може поглибитися найближчими роками. Нагадаємо, дослідження свідчать, що понад 40% вчителів планують залишити професію до 2030 року. Основною причиною такого масового відтоку називають зневагу до розумової праці, що є загальною тенденцією для багатьох інтелектуальних сфер, включаючи медицину та науку.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що українські університети покращили позиції у глобальному рейтингу.

 Автор: Галина Роюк

