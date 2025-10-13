﻿
Українські університети покращили позиції у глобальному рейтингу - тепер їх 22

У рейтингу World University Rankings 2026, який щороку публікує провідна британська агенція Times Higher Education, цього разу представлені 22 українські університети — на п’ять більше, ніж торік.

Найвищу позицію серед українських університетів зберіг Сумський державний університет, який потрапив до групи 1001–1200 місць у світовому рейтингу. Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського розмістився у групі 1201–1500. Ще 20 українських ЗВО потрапили до категорії 1501+.

Десятий рік поспіль найкращим університетом світу визнано Оксфордський університет (Велика Британія) — за високі показники дослідницької діяльності.

На другому місці — Массачусетський технологічний інститут (США), а третє розділили Принстонський університет (США) та Кембриджський університет (Велика Британія).

Гарвардський університет, який торік був третім, цьогоріч опустився на п’яту позицію, яку ділить зі Стенфордом.

Найбільшу кількість рейтингових університетів має США, друге місце за кількістю представлених вишів посіла Індія.

За результатами Консолідованого рейтингу вишів України-2025, перше місце посів Київський національний університет імені Тараса Шевченка, друге — Львівський національний університет імені Івана Франка, третє — Національний університет “Львівська політехніка”.

Як повідомляло раніше ForUa, університети, які "пригрівають" ухилянтів, можуть втратити ліцензію.

 

 

 

 

 

 

