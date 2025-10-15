НАТО не вірить в «асиметричну» відповідь РФ на постачання Tomahawk

У штаб-квартирі НАТО не очікують військової відповіді Росії в разі постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk. Про це повідомив представник керівництва Альянсу на умовах анонімності під час брифінгу у Брюсселі.

За його словами, така зброя не стане вирішальною на полі бою, але суттєво посилить спроможності України. «Вони посилять Україну і, безумовно, матимуть вплив, доповнивши її далекобійні потужності», — підкреслив високопосадовець.

Представник НАТО також відзначив успіхи українських Сил оборони у здійсненні ударів на великі відстані, згадавши як приклад ударні безпілотники та «нову крилату ракету», яку Україна вже успішно використовує. Назву цієї ракети він не уточнив.

У НАТО також скептично оцінюють можливу реакцію Кремля на потенційне постачання. «Я не думаю, що ми обов’язково побачимо нову зброю чи якусь конкретну реакцію. Ймовірніше, Росія продовжить звичну риторику, зокрема безвідповідальні заяви та ядерне брязкання зброєю», — зазначив представник Альянсу.

Таким чином, у НАТО вважають, що Москва обмежиться інформаційними погрозами, тоді як Україна отримає додатковий інструмент для посилення оборонного потенціалу.

Як повідомляло раніше ForUa, США можуть виділити Україні від 20 до 50 ракет Tomahawk.