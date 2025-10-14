Влада РФ не хоче закінчувати війну, тому я зустрінуся із Зеленським, щоб передати Україні нову зброю, - Трамп

Президент США Дональд Трамп прокоментував свої очікування від запланованої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, зауваживши, що Україна хоче отримати зброю й зокрема системи «Томагавк».

Про це він сказав у вівторок, 14 жовтня, у Білому домі.

«Ми говоритимемо про Україну, так. Я маю на увазі, в п'ятницю (17 жовтня) до мене приїде президент (Зеленський – ред.), і я знаю, що він скаже. Він хоче зброї. Він хотів би мати «Томагавки», - зазначив Трамп.

Президент США сказав, що інші також хочуть отримати «Томагавки», і США, за його словами «мають багато» цих ракет.

Водночас Дональд Трамп вчергове висловив розчарування російським очільником Путіним.

«Він (Путін – ред.) мусить дійсно врегулювати цю війну»,- зауважив глава Білого дому.

Трамп підкреслив, що Путін міг би закінчити війну в Україні дуже швидко

«Я дуже розчарований, бо у нас із Владіміром (Путіним – ред.) були дуже гарні стосунки – можливо вони й досі такі», - зазначив Трамп.

Він висловив нерозуміння, чому російський очільник досі продовжує війну в Україні.

«Ця війна принесла йому стільки лиха», - додав президент США.

Трамп підкреслив, що Росія вступає вже в четвертий рік війни, яку хотіла виграти за тиждень та вже втратила близько «півтора мільйона солдатів» разом з убитими й пораненими. Крім того, за його словами, росіяни зараз стоять у довгих чергах за бензином, в той час як економіка РФ занепадає.

Як повідомляв ForUA, президент України планує зустрітися з президентом США у Білому домі в п'ятницю, 17 жовтня. За словами Володимира Зеленського, він хоче запропонувати низку кроків, які сприятимуть досягненню миру, та обговорити їх послідовність.