Міненерго України повідомляє про аварійні відключення світла в низці областей

У Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, а також частково у Кіровоградській, Київській та Черкаській областях застосовані аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у Telegram.

Як уточнили в Міненерго, складна ситуація в енергосистемі, спричинена попередніми російськими обстрілами, змусила енергетиків тимчасово запровадити аварійні відключення у зазначених регіонах.

У Запорізькій області під аварійні обмеження потрапляють лише промислові споживачі. Водночас у Чернігівській області оператор системи розподілу (обленерго) продовжує застосовувати три черги погодинних відключень електроенергії.

У Київській області були запроваджені екстрені відключення світла, але станом на вечір вони скасовані.

На Чернігівщині наразі діють три черги у графіках погодинних відключень.

Фахівці енергетичної галузі працюють над ліквідацією наслідків російських атак на енергооб’єкти у всіх постраждалих регіонах.

Станом на ранок вівторка, 14 жовтня, рівень споживання електроенергії в Україні залишався високим і відповідав показникам попереднього дня.

За даними енергетиків, хмарна погода, що утримується у більшості регіонів, знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій.

Крім того, через зниження температури по всій території країни навантаження на енергосистему зростає, адже громадяни активно користуються електрообігрівачами напередодні опалювального сезону.