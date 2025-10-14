СБУ має копію російського закордонного паспорту громадянина РФ Труханова

Служба безпеки України підтвердила, що за її матеріалами меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України.



«Комісія при президентові України з питань громадянства прийняла рішення про припинення громадянства нашої держави міському голові Одеси Геннадію Труханову. Таке рішення, зокрема, ґрунтується на доказовій базі Служби безпеки і затверджене Указом президента України», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

У СБУ стверджують, що станом на зараз Труханов є громадянином РФ та має чинний закордонний паспорт країни-агресора – копії відповідних документів є у розпорядженні української спецслужби.



«Так, згідно із наявними даними, 15 грудня 2015 року, уже після початку агресії проти України і тимчасової окупації Криму, а також частини Донецької та Луганської областей, Геннадій Леонідович Труханов отримав закордонний паспорт країни-окупанта. Він виданий строком на 10 років і наразі є чинним документом», – заявляє українська спецслужба.



За даними СБУ, у 2017 році представники Труханова звернулися із заявою до російських уповноважених органів та зрештою суд у Московській області скасував чинність його внутрішнього паспорта РФ, але у додаткових поясненнях повідомив, що скасування чи відмова особи від такого документа «не тягне за собою позбавлення громадянства РФ, набутого особою на законній підставі».



Таким чином Геннадій Труханов досі залишається громадянином РФ, заявляють у СБУ.

Читайте також: «Я не розумію слова «сепаратизм»: мер Одеси Труханов про паспорт Росії, Пушкіна, підозри від НАБУ і «суд Божий»

Раніше президент Володимир Зеленський за підсумками наради щодо безпекової ситуації заявив, що підписав указ щодо «деяких осіб», у яких була підтверджена наявність російського громадянства. Прізвищ цих осіб Зеленський не навів.

Тим часом, в ефірі телемарафону з посиланням на джерела у владі повідомили, що, серед іншого, йдеться про припинення громадянства України у міського голови Одеси Геннадія Труханова.

Перед цим сьогодні петиція із закликом припинити громадянство України Труханова, оприлюднена на сайті президента 13 жовтня, набрала достатню кількість голосів для її розгляду: понад 27 тисяч при необхідних 25 тисяч.

Труханов заперечує наявність громадянства Росії і заявив про намір оскаржувати позбавлення його українського громадянства.

Мер Одеси вже не вперше заперечував наявність у нього російського громадянства, зокрема, він вказував це минулого року після того, як волонтер і блогер Сергій Стерненко, посилаючись на власні джерела, написав, що Геннадій Труханов має російське громадянство й оформлював російську банківську карту напередодні повномасштабного вторгнення – 9 лютого 2022 року. Він зазначив, що отримав ці дані із «злитих російських баз».

Українські журналісти вже неодноразово писали, що мер Одеси, ймовірно, має російське громадянство. У 2016 році Одеське управління Служби безпеки України не змогло з’ясувати, чи має Геннадій Труханов паспорт РФ.