Труханов очікувано подав апеляцію на рішення суду

Колишній міський голова Одеси Геннадій Труханов подав апеляцію на рішення суду про цілодобовий домашній арешт у справі про службову недбалість.

Про це «Суспільному» повідомив адвокат Труханова.

Наразі дата розгляду апеляції ще невідома.

Нагадаємо, 31 жовтня Труханову обрали запобіжний захід у справі щодо загибелі людей через підтоплення в місті. Його підозрюють у службовій недбалості.

Разом із ним запобіжні заходи отримали й інші підозрювані посадовці.

Упродовж 29-30 вересня в Одесі пройшли масштабні дощі, що призвели до значних підтоплень. Унаслідок цього загинули 10 людей, зокрема ціла родина із п’яти людей.

На тлі цього на сайті президента з’явилася петиція, яка швидко набрала необхідні 25 тисяч голосів, з проханням утворити в Одесі міську військову адміністрацію.

Президент Володимир Зеленський також нарікав, що «не всюди є ефективна місцева влада», і попереджав: якщо очільники на місцях «не хочуть або не можуть подолати критичні проблеми самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них». Хоча він не називав прізвищ.

Окремо 13 жовтня на сайті керівника держави з’явилася петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства, яку менш ніж за добу підписали 25 тисяч людей. Наступного дня СБУ повідомила, що очільнику Одеси припинили українську громадянство, бо він, мовляв, є громадянином росії.

Після позбавлення Труханова громадянства він автоматично втратив посаду міського голови.

Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію та призначив її керівником Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА. Тимчасовим виконувачем міського голови Одеси став секретар міськради Ігор Коваль.

Сам Труханов заперечує, що коли-небудь мав паспорт РФ, а рішення про припинення йому українського громадянства планує оскаржувати в суді.

Окрім рішення президента Зеленського про позбавлення Труханова громадянства (і як наслідок – посади), на політика чекають вироки у двох кримінальних справах, де він фігурує як обвинувачений. Вищий антикорупційний суд розглядатиме їх вже 7 та 11 листопада.