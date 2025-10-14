Кремль не збирається виконувати рішення ЄСПЛ: 29 тисяч постраждалих у війні РФ проти Грузії мали б отримати компенсації

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) ухвалив рішення щодо компенсації для Грузії від Росії через порушення прав людей під час війни у 2008 році. Компенсація становить 253 мільйони євро.

Про це йдеться у рішенні ЄСПЛ.

Компенсації присудили 29 тисячам постраждалих. Уряд Грузії протягом 18 місяців після отримання виплат має сформувати механізм для розподілу компенсацій для постраждалих.

Грузія подала позов проти Росії у 2018 році. 16 березня 2022 року Росія вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини. У ЄСПЛ зазначили, що РФ має виконувати рішення суду щодо подій, які відбулись до цієї дати.

Росія повідомляла, що не виконуватиме рішення Європейського суду з прав людини, які винесли після 16 березня 2022 року.

Російсько-грузинська війна 2008 року формально розпочалась 1 серпня, коли сепаратисти у Південній Осетії, яких підтримувала Росія, напали на грузинську поліцію та почали обстріл грузинських селищ. 7 серпня Росія почала перекидати свої війська до Південної Осетії, а вже 8 серпня Росія напала на Грузію для нібито захисту Південної Осетії та "примушенням Грузії до миру".