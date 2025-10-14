﻿
Керівника ТЦК, який мобілізував сина тяжкохворого чоловіка, судитимуть за перевищення повноважень

Прокуратура направила до суду справу тимчасового очільника Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на Львівщині після того, як працівники ТЦК мобілізували 44-річного Володимира Маліцького — єдиного доглядальника свого тяжкохворого 82-річного батька.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Там кажуть, що мобілізованого Маліцького вдалося у найкоротші строки звільнити з військової служби «завдяки злагодженим діям прокурорів, командування військової частини та місцевих органів влади».

Крім того, за результатами службового розслідування щодо посадовців ТЦК на тимчасового виконувача обов’язків керівника установи склади адміністративний протокол за перевищення службових повноважень (ч. 2 ст. 172-14 КУпАП).

За це передбачено покарання у вигляді штрафу до 34 тисяч гривень або арешту з утриманням на гауптвахті на строк до 15 діб. Матеріали також скерували на розгляд суду.

Нагадаємо, Володимира Маліцького мобілізували попри те, що він мав відстрочку від мобілізації як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Закон вимагає, що відстрочку треба поновлювати що три місяці. І через реорганізацію управління соціального захисту чоловік не встиг вчасно розв’язати питання з документами.

Так, прикутий до ліжка через важку хворобу Йосип Маліцький залишився зачиненим сам у хаті. Крім того, без нагляду залишилося велике господарство: дві корови, три бики, качки, кури, коти та собаки.

24 вересня 82-річного Маліцького шпиталізували. А вже 27 вересня його син розповів, що через дев’ять днів після мобілізації його тимчасово відпустили з навчальної частини додому.

 Автор: Богдан Моримух

судТЦК та СПзміна формату ТЦКВолодимир Маліцький
