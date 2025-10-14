За рік продукти в Україні подорожчали майже на 20%, — рейтинг зростання цін

За даними Державної служби статистики України, споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у вересні 2025 року зросли на 17,4% порівняно з вереснем 2024 року. Загальний показник інфляції (зростання споживчих цін) за цей період становив 11,9%.

Окремі категорії товарів продемонстрували значно вище зростання, тоді як деякі продукти навіть подешевшали.

Топ-5 категорій, які найбільше зросли у ціні (вересень 2025 до вересня 2024)

Яйця: подорожчали найбільше — на 50,9%. За даними на знімку, ціна за десяток зросла з 35,3 грн до 54,2 грн, що становить 53,6% зростання. Фрукти: зросли в ціні на 30,4%. Наприклад, яблука, згідно з таблицею, здорожчали на 84,4%, з 26,5 грн/кг до 48,8 грн/кг. Олія соняшникова: вартість піднялася на 28,1%. На знімку олія соняшникова додала 32,2%, з 63,0 грн/л до 83,2 грн/л. М'ясо та м'ясопродукти: зросли у ціні на 24,8%. Зокрема, свинина подорожчала на 37,8%, птиця (тушки курячі) — на 29,8%, філе куряче — на 34,5%, яловичина — на 25,6%. Масло вершкове: вартість зросла на 23,3%. Дані з таблиці показують зростання на 29,2%, з 85,0 грн за 200 г до 109,8 грн.

Інші значні зміни у цінах на продукти:

Хліб та хлібопродукти (у цілому) — зростання на 13,4% . Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 20,8%, з 48,9 грн/кг до 59,1 грн/кг (дані з таблиці).

Молоко, сир та яйця (у цілому) — зростання на 20,8% . Молоко — на 17,1%, сир і м'який сир — на 16,1% (за даними Держстату).



Алкоголь і тютюн

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 19,0% (у середньому).

Тютюнові вироби зросли у ціні на 29,3% (група товарів).

Алкогольні напої стали дорожчими на 6,6% (група товарів).

Товари, які подешевшали

Овочі — ціна знизилася на 16,0% . Зокрема, капуста білокачанна подешевшала на 49,4%, картопля — на 13,3%, морква — на 20,3% (дані з таблиці).

Цукор — ціна знизилася на 8,1% (у середньому). За даними на знімку, цукор подешевшав на 9,2%, з 35,1 грн/кг до 31,9 грн/кг.

Рис — ціна знизилася на 1,7% (дані з таблиці).

Раніше було названо перелік продуктів, які виснажують організм людини.