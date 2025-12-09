Гіркий присмак свята: український новорічний кошик істотно подорожчав

Наближаються Різдво та Новий рік, який українці звикли зустрічати за щедрим столом. Вартість традиційних святкових страв за три роки суттєво зросла. "Телеграф" на основі відкритих даних порівняв ціни на традиційні святкові страви у 2022 та 2025 році. Подорожчало все, окрім однієї позиції.

Наприклад, кілограм салату олів'є у 2022 році обходився у 183 гривні, а цього року за нього потрібно викласти 264 гривні.

Кіло оселедця під шубою коштував 96 гривень, і за три роки ціна зросла до 122 гривні. Кілограм буженини з ошийку під Новий рік у 2022 році обходився у 220 гривень, а цього року аж 410.

16 бутербродів з ікрою та шпротами забирали зі святкового бюджету 329 гривень, тепер вони коштують 662.

За шампанське треба було віддати 140 гривень, цього року воно коштує 229. Вартість запеченої курки вагою 1,5 кг у 2022 році була 136 гривень, а тепер треба викласти 193.

Проте є одна позиція, яка здешевшала. Мандарини стали більш доступними — у 2022 році кілограм коштував 62 гривні, а зараз стільки ж можна купити за 55 гривень.