Медики назвали вітамін, дефіцит якого значно підвищує ризик смерті

Низький рівень вітаміну D пов'язаний з численними негативними наслідками для здоров'я, а також може значно збільшити ризик передчасної смерті. Тому гарне постачання вітаміну D також сприяє тривалості життя.

Японська дослідницька група з Вищої школи медичних та стоматологічних наук Університету Ніїгата провела довгострокове дослідження впливу дефіциту вітаміну D на ризик передчасної смерті та опублікувала результати в Британському журналі харчування.

Вітамін D важливий для здоров'я

Давно відомо, що споживання вітаміну D має значний вплив на наше здоров'я. Наприклад, вітамін D регулює обмін кальцію, зміцнює імунну систему та впливає на поділ клітин.

Також є докази того, що дефіцит так званого сонячного вітаміну може бути пов'язаний з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, інфекцій та раку.

Вплив на тривалість життя?

Крім того, близько трьох років тому дослідники з Університету Південної Австралії, оцінюючи дані з британського біобанку, дійшли висновку, що дефіцит вітаміну D може скоротити тривалість життя.

Тому японська дослідницька група тепер детальніше вивчила зв'язок між рівнем 25-гідроксивітаміну D (найважливішої форми зберігання вітаміну D) у крові та загальною смертністю в когортному дослідженні за участю 8285 дорослих віком від 40 до 74 років, яке тривало одинадцять років.

Дефіцит вітаміну D збільшує ризик передчасної смерті

Команда дослідників виявила, що учасники з найнижчим рівнем вітаміну D мали на 46 відсотків вищий ризик смерті протягом періоду спостереження, ніж ті, хто мав найвищий рівень, повідомляє дослідження.

Особливо вражало те, що навіть відносно невеликі відмінності в рівнях 25-гідроксивітаміну D у крові мали вимірний ефект. Рівні приблизно на десять наномолів на літр (нмоль/л) нижче норми значно підвищували загальну смертність.

Загалом, результати показують, що низький рівень вітаміну D тісно пов'язаний з підвищеним ризиком смерті, і що навіть помірний дефіцит може мати значення для здоров'я, наголошують дослідники.

Уникайте дефіциту вітаміну D

Це підкреслює, наскільки важливим є достатнє постачання вітаміну D для довгострокового здоров'я. Тому людям похилого віку та людям, які мало перебувають на сонці, слід звертати більше уваги на рівень вітаміну D.

Помірне додавання вітаміну D протягом осінніх та зимових місяців, безумовно, може бути корисним. Однак, в ідеалі, дефіцит має спочатку діагностуватися лікарем, і прийом добавок має контролюватися лікарем, або ефект має контролюватися за допомогою аналізів крові.

Рівень вітаміну D все частіше розглядається як ключовий фактор для довшого та здоровішого життя, а підтримка належного рівня вітаміну D за допомогою активного відпочинку на свіжому повітрі, збалансованого харчування та, за необхідності, додаткових добавок вітаміну D може запропонувати далекосяжні переваги.

