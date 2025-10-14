17 жовтня в культурному центрі "Дім на Гальшки" в Луцьку (вул. Галшки Гулевичівни, 8) о 15.00 відбудеться презентація роману письменника Костянтина Коверзнєва "Останнє Різдво перед кінцем світу".

17 жовтня локація діє у форматі культурно-мистецького простору останній день, а надалі шукатиме нового власника.

"Останнє Різдво перед кінцем світу" - третій роман Коверзнєва. Книга вийшла друком у червні 2025 року у видавництві "Терен" за підтримки Громадської організації "Ґардарика".

На перший погляд - це історія сімейної пари, яка зустрічає Різдво в стані глибокої кризи. Однак за конфліктами, втечею й окупацією постає глибше питання: як зберегти людяність і любов, коли руйнується світ.

Центральний персонаж роману - історик Богдан Терета - намагається втримати цілісність світу через культуру, пам’ять і символи. Один із таких символів - портрет подружжя Арнольфіні Яна ван Ейка. Ця картина перетворюється на алюзію до головної теми книги: присутність мертвого поруч із живим, неочевидна межа між шлюбом, смертю і пам’яттю.

Поет Віталій Квітка таким чином відгукнувся на новий роман: "Чудова, дуже несподівана книга українського автора про Вторгнення та почування перед ним - лаконічна, епічна, бездоганна оповідь, при тому всьому дуже інтимна. Обома ногами раджу прийти на презентацію, придбати та прочитати - і затямити: такими ми і є насправді, це круте дослідження автором передовсім чоловічого внутрішнього світу, недосконалого, так (!), але ця правда така ж епічна, як і війна - приходить і краде навіть те, що є, недосконале, але живе в цьому світі".

"Дім на Гальшки" - перший проєкт ініціативи @heritage.fund.org.ua у Луцьку на Волині, спрямованої на відродження палаців, міських будівель і сільської архітектури. Проєкт покликаний стати прикладом дбайливого ставлення до архітектурної спадщини в історичному середовищі міста Луцька та відновлення значущих локацій через проведення культурних подій.