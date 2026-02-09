Роман Костянтина Коверзнєва номінували на державну премію ім. Олеся Гончара

Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка та Всеукраїнська громадська організація «Поруч» висунули роман Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу» на здобуття державної премії України імені Олеся Гончара за 2026 рік.

Загалом цього року на премію номіновано 24 літературні твори. Оцінювання здійснює постійне журі, склад якого є публічним і залишається незмінним протягом останніх двох років. До нього входять відомі письменники, літературознавці та науковці: Марина Гримич, Микола Гриценко, Василь Губарець, Леся Демська-Будзуляк, Теодозія Зарівна, Василь Іванина, Інна Ковальчук, Тетяна Фольварочна та Альона Комендант.

Роман «Останнє Різдво перед кінцем світу» вже отримав помітний резонанс у літературному середовищі. У рецензіях і оглядах на платформах «Буквоїд», «Вечірній Київ» та «ПолітАрена» критики відзначали його як глибоку психологічну прозу воєнного часу, зосереджену на внутрішньому досвіді людини в умовах історичного зламу.

Серед сильних сторін роману рецензенти називають тонку роботу з пам’яттю та мовою, поєднання інтимної оповіді з філософським осмисленням війни, а також відмову від спрощень і прямолінійної публіцистики. Текст вибудовується як роздуми про любов, страх, відповідальність і культурну тяглість у ситуації екзистенційної загрози.

Критики також звертають увагу на здатність автора поєднувати особисте й історичне, створюючи роман не лише як художній документ часу, а й як етичне висловлювання про людину на межі катастрофи.

Державна премія імені Олеся Гончара присуджується за твори, що утверджують гуманістичні цінності, національну ідентичність та високі мистецькі стандарти сучасної української літератури.