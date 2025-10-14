Ердоган може допомогти у врегулюванні війни Росії проти Україниі, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана лідером, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України.

"Ердоган може", - відповів президент США на запитання, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти у врегулюванні війни Росії проти України.



За його словами, турецького лідера шанує Росія, повідомляє "Укрінформ".



"Його поважає Путін. І він мій друг", - сказав він.



Трамп наголосив, що ладнає тільки із сильними, а не зі слабкими. При цьому висловив переконання, що Ердоган і до нього ставиться добре.



"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони телефонують мені, аби поговорити з ним. І я ніколи не зазнавав невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу ж", - сказав він.

Нагадаємо, Ердоган закликав Путіна "активізувати дипломатію" для завершення війни в Україні.

Фото: The White House.