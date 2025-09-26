Загроза бойкоту: Євробачення-2026 опинилось під тиском міжнародної політики

Наступного року Європейська мовна спілка (EBU) проведе 70-й ювілейний пісенний конкурс "Євробачення". Його прийматиме Відень, а підготовка до заходу вже супроводжується політичними суперечками через можливу участь Ізраїлю.

У листопаді EBU організує онлайн-голосування серед мовників, де вирішуватиметься доля Ізраїлю в конкурсі. Президентка спілки Делфін Ернотт Кунсі зазначила, що існує "безпрецедентна різноманітність поглядів" щодо участі країни, і питання потребує "ширшої демократичної основи", повідомляє The Guardian.

Австрійський мовник ORF, який відповідає за проведення заходу, наголосив, що шоу відбудеться незалежно від кількості мовників-учасників: "Конкурс пісні 'Євробачення' відбудеться у Відні незалежно від того, скільки мовників приєднаються", — заявили в ORF.

Проте політична напруга залишається високою. Останні два конкурси супроводжувалися масовими акціями на підтримку Палестини біля арен, а низка країн — Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Ісландія та Словенія — уже погрожують бойкотом "Євробачення-2026", якщо Ізраїль залишиться серед учасників.

Дискусія навколо участі Ізраїлю може вплинути не лише на формат шоу, але й на кількість учасників та глядацький інтерес. Організатори зазначають, що роблять усе можливе, щоб забезпечити проведення конкурсу у повному обсязі, але не виключають, що політичні рішення окремих країн можуть змінити склад учасників.

У Відні вже почалася підготовка арени, плануються репетиції та технічне оснащення для трансляцій у прямому ефірі, а організатори також приділяють увагу безпеці глядачів та учасників у контексті масових акцій та протестів.

Це буде перший випадок в історії конкурсу, коли політичні суперечки можуть серйозно вплинути на саму можливість проведення шоу, що робить "Євробачення-2026" одним із найскандальніших ювілейних конкурсів у його історії.

