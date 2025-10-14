Першу ракетку України номінували на престижну міжнародну нагороду

Українська тенісистка Еліна Світоліна увійшла до списку претенденток на престижну нагороду Heart Award за підсумками фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг – 2025. Онлайн-голосування за переможницю вже стартувало на офіційному сайті турніру.

Світоліна вперше вивела українську збірну до півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг, що стало історичним проривом для національної команди. Під час вересневого фінального етапу Світоліна у чвертьфіналі обіграла іспанку Паулу Бадосу, а у півфіналі після завзятого поєдинку поступилася італійці Жасмін Паоліні, яка вважається однією з головних конкуренток українки у боротьбі за нагороду цього сезону.

Окрім Світоліної, на Heart Award також номіновані:

- Жасмін Паоліні (Італія) – зробила вирішальний внесок у перемогу збірної Італії, яка вдруге поспіль здобула Кубок;

- Елізабетта Коччаретто (Італія) – сенсаційно обіграла 18-ту ракетку світу Емму Наварро у фінальному матчі;

- Джесіка Пегула (США) – лідер американської команди, яка принесла вирішальні очки своїй збірній у півфіналі.

Підтримати Еліну Світоліну можна до п’ятниці, 24 жовтня, проголосувавши на офіційному сайті Billie Jean King Cup. Підсумки будуть оголошені після завершення голосування.

Довідка: нагорода Heart Award вручається спортсменкам, які демонструють самовіддачу, відвагу та любов до своєї країни під час виступів на Кубку Біллі Джин Кінг. Переможниця отримує 10 тисяч доларів, які може спрямувати на благодійні цілі.

