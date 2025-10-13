Мерц зазначив, що для європейців війна в Україні є найбільшою загрозою для свободи, і висловив сподівання на підтримку США

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час виступу на Близькосхідній конференції в Шарм-ель-Шейху закликав до припинення війни Росії проти України та висловив сподівання на участь президента США Дональда Трампа у досягненні миру, інформує ntv.

Мерц наголосив: «Ми не повинні забувати, що війна Росії проти України триває вже три з половиною роки, всього в декількох годинах польоту від нас».

Канцлер планує скористатися можливістю зустрітися з Трампом, щоб обговорити спільні кроки для завершення конфлікту.

Він підкреслив, що міжнародна спільнота має триматися разом: «Цей майданчик посилає сигнал: якщо міжнародна спільнота буде триматися разом, це можливо».

Мерц також зазначив, що для європейців війна в Україні є найбільшою загрозою для свободи, і висловив сподівання на постійну підтримку США: «Так само, як вони показали це в цьому регіоні, вони повинні показати це разом з нами в Україні і проти Росії».