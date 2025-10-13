Серед звільнених заручників ХАМАСу – українець, якому після потрапляння в полон оформили паспорт РФ

У межах мирної угоди з Ізраїлем палестинське угруповання ХАМАС звільнило 35-річного Максима Харкіна, уродженця українського Донецька, який перед потраплянням у полон проживав в Ізраїлі. Про це повідомляє видання Ynet.

Фото звільненого Харкіна опублікували в російськомовному Telegram-каналі МЗС Ізраїлю. У підписі йшлося, що чоловік прямує додому. Згодом міністерство також поширило фото його зустрічі з матір’ю.

«Після двох болісних років невизначеності, тривоги та надії Максим повернувся до нас. Ми дякуємо народу Ізраїлю за його нескінченну підтримку, солдатам Армії оборони Ізраїлю та силам безпеки, які боролися день і ніч, щоб повернути Максима та решту наших близьких додому», — зазначила родина Харкіна.

За даними Israel Hayom, Максим переїхав до Ізраїлю разом із матір’ю. У нього також є молодший брат Петро, цивільна дружина Анна та п’ятирічна донька Моніка, які проживають у Росії.

Харкін потрапив у полон ХАМАСу під час нападу на фестиваль «Нова» 7 жовтня 2023 року. Разом із ним у полон потрапили його друг та його дружина — обох згодом знайшли мертвими. Під час перебування у полоні бойовики публікували відео, де Харкін та інший заручник Бар Куперштейн казали, що «помирають на глибині 30 метрів під землею».

Мати та донька Харкіна мають російське громадянство. Незабаром після підтвердження його полону сім’я оформила російський паспорт і для Максима, сподіваючись, що це пришвидшить його звільнення. Як повідомляє Maariv, Ізраїль та Росія співпрацювали для звільнення Харкіна та ще двох заручників у секторі Гази.

Наприкінці вересня Білий дім представив план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після погодження угоди між ХАМАСом та Ізраїлем.

Документ передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із сектору Гази, який має стати «дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для сусідів». Членам ХАМАСу, які зобов’яжуться мирно співіснувати з Ізраїлем і передадуть або знищать свою зброю, буде надана амністія. Бойовикам, які бажатимуть залишити палестинський анклав, забезпечать безпечний проїзд до інших країн.

ForUA нагадує, президент США Дональд Трамп ствердно відповів, коли його запитали, чи можна вважати війну у Газі офіційно завершеною.

ХАМАС має повернути тіла 28 загиблих заручників. Частину з них планують передати орієнтовно в обідню пору 13 жовтня. ХАМАС не знає, де знаходяться деякі тіла вбитих заручників, що може затримати їхнє повернення до Ізраїлю.