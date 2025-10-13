﻿
Російські системи ППО слабкі проти Tomahawk, - ЦПД

Американські далекобійні ракети Tomahawk показали, що можуть успішно перевантажувати російську ППО під час бойових дій.

Доказом можуть служити ситуації, коли Tomahawk використовували під час бойових дій у Сирії у 2017–2018 роках.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах і об’єктах в Дамаску та Хомсі показали, що російські й сирійські повідомлення про масові “збиття” переважно мали інформаційний характер.

– Незалежні оцінки підтвердили, що більшість боєприпасів досягла цілей, – зауважив він. 

Керівник ЦПД пояснив, що технічно у цього проста причина – Tomahawk летить низько і зі складною комбінованою навігацією, тож його виявлення радарами дає секунди на реакцію. 

Це означає, що ефективне перехоплення потребує щільної мережі РЛС низького горизонту, миттєвої передачі цілевказівок і синхронізованої роботи засобів ППО. 

– Російські системи тоді прикривали сирійські обʼєкти і не досягли успіху, – наголосив експерт.

Він додав, що ракети Tomahawk особливо ефективні в пакетних пусках, а одночасне перевантаження ППО різними іншими цілями збільшує шанс на успіх.

– Російські системи С400 чи Панцир слабкі проти Tomahawk. Важливо розвивати власні масові та далекобійні засоби ураження, щоб створювати саме таку надлишкову логістику удару, й одночасно інтенсифікувати ППО-розвідку й інтеграцію з партнерами, – запропонував Коваленко. 

На його думку, без надійної мережі виявлення будь-яка ППО легко перетворюється на інструмент пропаганди, а не на фактор реального захисту. 

Він прогнозує, що на росіян можуть чекати “неприємні сюрпризи”.

 

 Автор: Сергій Ваха

