﻿
Полiтика

Генсек НАТО висміяв стан ВМФ РФ у Середземному морі

Генсек НАТО висміяв стан ВМФ РФ у Середземному морі

Під час проходження Ла-Маншу російський підводний човен «Новоросійськ» сплив на поверхню, що стало приводом для жартів Генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Росія заперечує, що причина була у технічній несправності. Про це повідомляє Reuters.

За повідомленням агентства, 13 жовтня Генеральний секретар НАТО Марк Рютте насміявся з «кульгавого» стану російського підводного човна, який помітили біля французького узбережжя.

«Зараз, фактично, російського військово-морського флоту в Середземному морі майже не залишилося. Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання. Яка зміна, порівнюючи з романом Тома Кленсі 1984 року «Полювання на Червоний Жовтень».  Сьогодні це більше схоже на полювання на найближчого механіка», – сказав генсек.

Чорноморський флот РФ заявив, що підводний човен «Новоросійськ» піднявся на поверхню через дотримання правил міжнародної навігації в протоковій зоні Ла-Манш і спростував повідомлення про серйозну технічну несправність.

Підводний човен «Новоросійськ» входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ, оснащений торпедними апаратами та може переносити крилаті ракети «Калібр».

Нагадаємо, що французький фрегат помітив російський підводний човен біля узбережжя Бретані 9 жовтня. НАТО повідомило, що субмарина спливла через технічну несправність і підкреслило, що ситуація перебуває під контролем Альянсу. Інцидент стався у міжнародних водах Атлантичного узбережжя, а Альянс наголосив на готовності захищати союзників у разі загрози.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОФранціяМарк Рюттегенсекпідводний човенНоворосійськ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Трамп заявив про офіційне завершення війни в Газі
Свiт 13.10.2025 13:53:01
Трамп заявив про офіційне завершення війни в Газі
Читати
Масштабне свято української культури відбудеться 25 жовтня у Дженовічах: деталі "Україніади"
Культура 13.10.2025 13:31:23
Масштабне свято української культури відбудеться 25 жовтня у Дженовічах: деталі "Україніади"
Читати
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: є загиблі та поранені
Війна 13.10.2025 13:14:11
На Чернігівщині російський дрон влучив у магазин: є загиблі та поранені
Читати

Популярнi статтi