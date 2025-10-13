Генпрокурор Кравченко вимагає довічного ув'язнення для вбивць дітей

Генеральний прокурор Руслан Кравченко пропонує посилити кримінальну відповідальність за злочини особливої тяжкости проти дітей. Він уже звернувся до комітету Верховної ради з питань правоохоронної діяльности.

Про це свідчить його заява.

Посадовець пояснив, що нині за вбивство дитини винні можуть отримати максимально 15 років позбавлення волі, і навіть шанс на дострокове звільнення. На його думку, це — несправедливо.

«І тут питання риторичне: чи може хоч якийсь вирок бути справедливим, коли відібрали життя дитини, її право рости, досягати чогось у житті. Ми ніколи не дізнаємося, ким би могли стати діти, чиє життя відібрали злочинці: відомими на весь світ футболістами чи геніальними вченим, водіями чи правоохоронцями? Країна втратила частину свого майбутнього. А злочинець, відбувши певний термін, може повернутися до нормального життя. Тому, я вважаю, і саме із цим звернувся до членів комітету, що вирок за такі злочини повинен бути максимально справедливим, — безальтернативне пожиттєве увʼязнення», — заявив генпрокурор.

Як вважає Кравченко, йдеться не про суворість, а про «справедливість і безпеку», адже такий вирок може стати стримувальним фактором.

Останнім часом прокурори вже змогли відстояти довічне позбавлення волі у деяких резонансних справах.

Зокрема, таке покарання отримав вбивця підлітка Максима Матерухіна, який помер на фунікулері у Києві, та 41-річний чоловік із Харкова за вчинення злочинів проти статевої свободи малолітньої дитини. Ще два таких вироки винесли на Дніпропетровщині для 44-річного злочинця, який ґвалтував і розбещував трьох малолітніх дітей, та чоловіка, що вбив неповнолітню дитину та вчинив сексуальне насильство.

За останні 19 місяців 67 дітей стали жертвами умисних вбивств. Крім того, 531 дитина постраждала від сексуального насильства, з них 360 — молодші за 14 років.

«Кожен цей випадок, трагедія і невимовний біль. Це голос батьків і дітей, які просять про захист. Справедливість має бути жорсткою, а покарання — співмірним злочину», — заявив Кравченко та закликав народних депутатів підтримати його ініціативу.