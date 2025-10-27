Заочно під вартою: прокуратура готує екстрадицію Марії Кривопішиної, у спорттаборі якої втонув 10-річний хлопчик

Апеляційний суд залишив у силі заочне взяття під варту Марії Кривопішиної – директорки української філії футбольної академії "Бенфіка", у таборі якої потонув 10-річний Іван Гончарук.

Київський апеляційний суд ухвалив відповідне рішення 27 жовтня.

"Ми задоволені рішенням апеляційного суду, що залишив ухвалу без змін. Приїхали на засідання здалеку, щоб дізнатися правду і щоб у подальшому справедливі вироки отримали всі, хто винен у загибелі нашого сина", – сказав батько загиблого хлопчика Вʼячеслав Гончарук, пише "УП.Життя".

Марію Кривопішину, яка нині перебуває за кордоном, підозрюють у порушенні вимог охорони праці, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 271 Кримінального кодексу України ).

Скарга, подана стороною захисту, раніше призупиняла процес оголошення підозрюваної у міжнародний розшук, пояснили "УП. Життя" у прокуратурі.

Після рішення апеляційного суду прокуратура зможе завершити необхідні процедурні дії та підготувати документи для подання запиту про міжнародний розшук. Це уможливить екстрадицію підозрюваної до України.

Як стверджує сторона обвинувачення, Кривопішина має понести відповідальність за трагедію, оскільки продовжувала координувати діяльність табору, хоч і була за кордоном. Відповідні докази, зокрема листування директорки з тренером, уже надали суду.

Раніше суд відмовив у застосуванні запобіжного заходу до тренера, якого обвинувачують у загибелі хлопчика. Наступне засідання заплановане на 28 жовтня.

Нагадаємо, у серпні 2023 року у таборі української філії футбольної академії "Бенфіка" під Києвом потонув 10-річний Іван Гончарук. Трагедія сталася на території готельно-оздоровчого комплексу Olimpic Village, який, за даними журналістів, був частиною корупційної схеми заволодіння понад 758 мільйонами гривень з державного бюджету.

Тренер футбольного табору повів дітей купатися на озеро глибиною близько 9 метрів і залишив їх без нагляду. Батьки дитини кажуть, що попереджали адміністрацію, що Ваня не вмів плавати.

Окрім цього, у день трагедії керівництво табору ігнорувало дзвінки родини Гончаруків – про смерть сина батьки дізналися вже від поліції.

За 2 роки після загибелі Вані до суду дійшло лише кримінальне провадження щодо тренера, тоді як справа проти посадових осіб академії "зависла" на експертизі.

Батьки неодноразово заявляли про затягування розгляду справи, адже за першу половину 2025 року відбулося лише одне засідання, ще кілька – перенесли.

Після публікацій журналістів суд почав частіше призначати засідання, однак, за словами батьків та адвокатів, обвинувальні матеріали залишалися неповними.

29 серпня у справі було змінено групу прокурорів, які, за даними сторони потерпілих, сприяли затягуванню процесу.

На початку вересня підозру оголосили директорці української філії академії "Бенфіка" Марії Кривопішиній – доньці колишнього керівника Південно-Західної залізниці Олексія Кривопішина, якого раніше звинувачували у розкраданні 50 мільйонів гривень.

За даними слідства, директорка табору допустила грубі порушення законодавства про охорону праці, що призвели до загибелі дитини.

2 жовтня суд досліджував матеріали, які надала сторона обвинувачення, зокрема листування тренера, обвинуваченого у залишенні дитини в небезпеці.

За словами заступника керівника Київської обласної прокуратури Дмитра Сітара, справа "зрушилася з місця".

Суд призначив Марії Кривопішиній запобіжний захід у вигляді арешту (заочно), однак захист подав апеляцію.

Після цього засідання щодо оскарження запобіжного заходу кілька разів переносилися – батьки Івана заявляли про спроби затягування справи. Врешті 27 жовтня скаргу захисту відхилили.

До речі, генпрокурор Руслан Кравченко 29 серпня запевнив, що справа про смерть Івана Гончарука перебуває на його особистому контролі.