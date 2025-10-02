Електрошок чи економія: Хто зможе платити за світло вдвічі менше вже у жовтні

Частина українців у жовтні зможуть зекономити на електроенергії. Базовий тариф для всіх побутових споживачів залишається незмінним – 4,32 грн за кВт/год, проте для деяких категорій діятимуть спеціальні, знижені тарифи та компенсації.

Хто платитиме менше?

Знижені тарифи у жовтні 2025 року застосовуватимуться для:

Власників багатозонних лічильників. Споживачів з електроопалювальними установками (у період з 1 жовтня по 30 квітня). Жителів прифронтових регіонів (через механізм компенсації).

Економія для власників багатозонних лічильників

Найбільшу економію можуть отримати ті, у кого встановлені багатозонні (дво- або тризонні) лічильники. Вони дозволяють платити менше за електроенергію, спожиту в "нічні" та "напівпікові" години.

Двозонний лічильник:

З 7:00 до 23:00: Стандартний тариф – 4,32 грн за кВт/год .

З 23:00 до 7:00: Пільговий тариф – 2,16 грн за кВт/год (половина стандартного).

Тризонний лічильник:

З 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00: Піковий тариф – 6,48 грн за кВт/год (півтора стандартного).

З 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00: Стандартний тариф – 4,32 грн за кВт/год .

З 23:00 до 07:00: Пільговий тариф – 1,73 грн за кВт/год (0,4 стандартного).

Пільговий тариф для електроопалення

З 1 жовтня по 30 квітня для власників електроопалювальних установок, у помешканнях яких відсутні інші джерела опалення, діятиме спеціальний пільговий тариф. Вони платитимуть за електроенергію 2,64 грн за кВт/год.

Компенсація для прифронтових регіонів

Українцям, які проживають у прифронтових регіонах, передбачена компенсація вартості за частину спожитої електроенергії. Компенсується вартість перших 100 кВт/год на місяць на особу. Загалом на сім’ю можна оформити компенсацію до 300 кВт/год щомісяця.

Базовий тариф залишається 4,32 грн/кВт-год

Нагадаємо, що для решти побутових споживачів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, базовий тариф на електроенергію до кінця жовтня 2025 року залишається незмінним – 4,32 грн за кіловат/годину.