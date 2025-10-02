Електрошок чи економія: Хто зможе платити за світло вдвічі менше вже у жовтні

Частина українців у жовтні зможуть зекономити на електроенергії. Базовий тариф для всіх побутових споживачів залишається незмінним – 4,32 грн за кВт/год, проте для деяких категорій діятимуть спеціальні, знижені тарифи та компенсації.
Хто платитиме менше?
Знижені тарифи у жовтні 2025 року застосовуватимуться для:
-
Власників багатозонних лічильників.
-
Споживачів з електроопалювальними установками (у період з 1 жовтня по 30 квітня).
-
Жителів прифронтових регіонів (через механізм компенсації).
Економія для власників багатозонних лічильників
Найбільшу економію можуть отримати ті, у кого встановлені багатозонні (дво- або тризонні) лічильники. Вони дозволяють платити менше за електроенергію, спожиту в "нічні" та "напівпікові" години.
Двозонний лічильник:
-
З 7:00 до 23:00: Стандартний тариф – 4,32 грн за кВт/год.
-
З 23:00 до 7:00: Пільговий тариф – 2,16 грн за кВт/год (половина стандартного).
Тризонний лічильник:
-
З 08:00 до 11:00 та 20:00 до 22:00: Піковий тариф – 6,48 грн за кВт/год (півтора стандартного).
-
З 07:00 до 08:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00: Стандартний тариф – 4,32 грн за кВт/год.
-
З 23:00 до 07:00: Пільговий тариф – 1,73 грн за кВт/год (0,4 стандартного).
Пільговий тариф для електроопалення
З 1 жовтня по 30 квітня для власників електроопалювальних установок, у помешканнях яких відсутні інші джерела опалення, діятиме спеціальний пільговий тариф. Вони платитимуть за електроенергію 2,64 грн за кВт/год.
Компенсація для прифронтових регіонів
Українцям, які проживають у прифронтових регіонах, передбачена компенсація вартості за частину спожитої електроенергії. Компенсується вартість перших 100 кВт/год на місяць на особу. Загалом на сім’ю можна оформити компенсацію до 300 кВт/год щомісяця.
Базовий тариф залишається 4,32 грн/кВт-год
Нагадаємо, що для решти побутових споживачів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, базовий тариф на електроенергію до кінця жовтня 2025 року залишається незмінним – 4,32 грн за кіловат/годину.Автор: Галина Роюк