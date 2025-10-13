Терористи без санкцій: Список ГУР виявив ключові заводи, що ремонтують Ту-95 і роблять паливо для Ярсів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) оприлюднило нові дані про 145 підприємств, що входять до складу або перебувають під управлінням російського державного холдингу "Технодинаміка" корпорації "Ростех", підкресливши, що 86 з них досі залишаються поза санкціями міжнародної коаліції, незважаючи на їхню ключову роль у забезпеченні військової агресії РФ.

Холдинг "Технодинаміка" є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу (ВПК), оскільки займається виробництвом:

Артилерійських систем стовбурової та реактивної артилерії.

Боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Пускових установок для крилатих ракет великої дальності.

Бронеплит, засобів індивідуального захисту.

Розробкою тренажерів для військової авіації, парашутних систем та авіаційних двигунів.

Ремонтом і продовженням терміну служби стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-160.

Ключові "втікачі" від санкцій

Серед 86 підприємств, які ГУР закликає негайно покарати, є виробники критично важливих компонентів для найнебезпечніших російських озброєнь:

АТ "Федеральний центр подвійних технологій "Союз"" та АТ "Завод імені Морозова": розробники двигунів і твердого палива для міжконтинентальних балістичних комплексів "Тополь-М", "Ярс" та оперативно-тактичних комплексів "Іскандер".

АТ "Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта": виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат російських танків, зокрема на платформі "Армата".

АТ "Уфімське агрегатне виробниче об'єднання": виробник комплектуючих для стратегічних ракет Х-101 і тактичних ракет Х-59М2 / Х-59М2А.

АТ "Машинобудівний завод "Штамп" імені Б. Л. Ваннікова": виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", корпусів авіаційних бомб, а також єдиний у РФ виробник ланок патронних стрічок для артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

Мета розкриття: посилення міжнародного тиску

Оприлюднена інформація містить повні ідентифікаційні дані підприємств, їхні функції в структурі "Технодинаміки" та "Ростеха", схеми підпорядкування, а також дані про вже застосовані санкції.

ГУР МО України наголошує, що використання цих даних дасть змогу відповідальному бізнесу перевіряти своїх контрагентів і відмовлятися від будь-якої співпраці з підприємствами, які забезпечують російську військову агресію.

"Синхронізація санкційних дій між країнами-партнерами ускладнить ланцюжки поставок, знизить темпи виробництва озброєння, позбавить Росію технологічної автономії та скоротить її фінансові ресурси для ведення війни", – йдеться у повідомленні української розвідки.

Це вже не перше розкриття даних. Раніше ГУР публікувало інформацію про 243 підприємства, які входять до складу трьох найбільших холдингів "Ростеха": "Високоточних комплексів", "Об'єднаної авіабудівної корпорації" та "Об'єднаної двигунобудівної корпорації".

