Україна продовжує вражати світ інноваціями у сфері безпілотних технологій. Як повідомляє видання Forbes, українські фахівці розробили новий тип надводного безпілотного корабля, обладнаного спеціальними відкидними відсіками для оптоволоконних FPV-дронів. Цей технологічний прорив відкриває принципово нові горизонти у військовій тактиці, особливо для виконання складних операцій у віддалених акваторіях.

Новітня система вже пройшла бойове хрещення. Згідно з даними Forbes, атаки на російські порти в Туапсе та Новоросійську стали першою практикою використання оптоволоконних дронів, запущених саме з таких надводних платформ. Раніше українські Військово-морські сили демонстрували можливості дронів-носіїв "Магура", які також можуть транспортувати та запускати FPV-дрони зі своїх внутрішніх модулів.

Як працює новітня зброя?

Ключова перевага цієї системи полягає у використанні оптоволоконних FPV-дронів. Ці дрони отримують команди та передають дані не через радіосигнал, а за допомогою кабелю, що розмотується під час їхнього польоту. Таке рішення мінімізує вплив ворожих систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), значно підвищуючи ефективність військових операцій, особливо при атаках на добре захищені або віддалені цілі.

Спеціаліст у галузі озброєнь Рой Гардінер зазначає, що запуск оптоволоконних дронів з морських платформ дозволяє ефективно обходити системи РЕБ, що є критично важливим чинником під час атак на віддалені території.

Технології як компенсація ресурсів

Українські інженери цілеспрямовано працюють над створенням доступних і максимально ефективних одноразових безпілотних систем.

Експерт з автономних систем Корнельського університету Грегорі Фалько наголошує, що технологічні інновації України допомагають компенсувати обмежені людські ресурси, оскільки стратегія, заснована на безпілотниках, дає значні переваги.

Forbes підкреслює, що зараз відбувається змагання між Україною та Росією у збільшенні дальності роботи безпілотників. У цьому контексті, морські дрононосії суттєво розширюють оперативні та стратегічні можливості українських сил.

Старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки Семюел Бендетт підсумовує, що унікальний український досвід у створенні багатофункціональних дронів за їхніми можливостями випереджає навіть передові економіки та технологічні індустрії інших країн світу.